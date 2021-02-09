Анкара, , 22:31 — REGNUM Ракета будет отправлена на Луну к 2023 году в рамках Национальной космической программы Турции, сообщает 9 февраля Anadolu.

Поверхность Луны NASA

С таким заявлением выступил на церемонии презентации программы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «Турция открывает дверь в космическое путешествие своей цивилизации».

Кроме того, Турция намерена отправить в космос своего космонавта. С помощью достижений в сфере развития космоса Анкара рассчитывает «выйти в высшую лигу глобальной космической гонки».

Эрдоган «Турция в рамках Национальной космической программы намерена повысить свою конкурентоспособность в космосе за счет инвестиций в космическую метеорологию».

Он отметил также, что уже завершился процесс интеграции первого турецкого спутника дистанционного зондирования Земли Imece. Сейчас продолжаются испытания аппарата.

Также, сказал турецкий президент, продолжается разработка спутника GÖKTÜRK-3, способного при любых погодных условиях получать изображения с высоким разрешением.

По словам Эрдогана, республика выделила 2,1 млрд лир на 56 проектов за последние 18 лет. Все эти разработки связаны с космосом, в том числе с космическим оборудованием и с системами запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января турецкие власти заявили, что телекоммуникационный спутник пятого поколения Türksat 5В будет выведен на орбиту в середине текущего года.

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