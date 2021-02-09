Киев, , 21:33 — REGNUM Ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины по состоянию на 9 февраля остается критической, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

В частности, согласно источнику, 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях Украины были на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляли 384,4 тысячи тонн. При этом около 50% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской, которые не имеют особого влияния на энергосистему страны в целом.

В компании подчеркивают, что для балансировки энергосистемы энергоблоки теплоэлектростанций «Центрэнерго» работают на газе. Кроме того, осуществляется импорт электроэнергии, которым частично компенсируется дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в национальной комиссии по энергетике заявили, что ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Из-за нынешнего кризиса за восемь дней февраля цена электроэнергии на Украине на «рынке на сутки вперед» увеличилась на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь.

Кроме того, за неделю февраля на ТЭС Украины произошло 9 аварийных остановок.