Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM Стоимость жилья в новостройках Нижегородской области в октябре — декабре 2020 года выросла на 17,9% и достигла 75 230 рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Рост цен на жильё

При этом стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости оказалась лишь немногим ниже — в среднем 70 620 рублей за квадратный метр.

Следует отметить, что средняя стоимость жилья в Нижегородской области в четвертом квартале 2019 года колебалась в пределах 63 600 — 65 500 рублей за квадратный метр.