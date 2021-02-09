Курган, , 19:43 — REGNUM В Курганской области продлили ограничения движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения до 14:00 (12:00 мск) 10 февраля. Об этом сообщает региональный департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

Движение запрещено для транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные, тяжеловесные грузы и осуществляющего автобусные и школьные перевозки. Информация о снятии ограничения движения будет опубликована на сайте ведомства.

Причиной продления ограничений стали наледь и снежный накат на дорогах, которые образовались после циклона и резкого потепления.