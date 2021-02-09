Киев, , 19:21 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках визита в Брюссель вечером 9 февраля провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Денис Шмыгаль и Шарль Мишель Kmu.gov.ua

Основной темой переговоров стало соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщает пресс-служба украинского правительства.

В частности, в ходе переговоров Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на согласование конкретных сроков для запуска процесса достижения целей по соглашению об ассоциации с ЕС. Также, по его словам, Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.

«Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации — как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков», — отметил представитель Киева.

Премьер также отметил, что одним из приоритетов является начало диалога по обновлению зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев озвучивает заявления о необходимости пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС уже почти полтора года, однако никаких практических договоренностей за это время так и не достигнуто.

Первые переговоры на эту тему состоялись в октябре 2019 года в Брюсселе, в генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли. Тогда представители Украины заявили, чтоопределенного потолка в отношениях Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

Летом 2020 года в правительстве Украины заявили, что приготовят для Брюсселя «обобщенную позицию» от украинского бизнеса по пересмотру ассоциации с ЕС.