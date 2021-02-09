Киев, , 17:58 — REGNUM Потребительские цены на Украине в январе 2021 года по сравнению декабрем выросли на 1,3%, сообщила 9 февраля государственная служба статистики страны.

Куриные яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно источнику, в годовом измерении, по отношению к январю 2020 года, цены на Украине выросли на 6,1%.

Ведомство отмечает, что главным драйвером ускорения инфляции послужил рост цен на яйца — на 15,4%. В целом продукты питания на Украине январь подорожали на 1,5%.

Среди тарифов на энергоносители выделяется подорожание электроэнергии на 36,6%. В целом жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива за январь подорожали на 6,0%.

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации заявил, что власти заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить на экономическом языке, разогревала экономику.

«С другой стороны — инфляция не должна в целом негативно влиять на благосостояние украинцев», — отметил премьер, добавив, что правительство ожидает итоговый уровень инфляции в 2012 году порядка 5%, «возможно, чуть больше».