Киев, , 17:49 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» по итогам 2020 года утратила свой «исторический» статус статус главного импортера газа в стране, сообщили 9 февраля украинские СМИ.

Ссылаясь на данные таможенной службы, источник отмечает, что «Нафтогаз» в 2020 году импортировал всего 720 млн кубометров газа.

Как говорится в материале, это объясняется тем, что компания закачала большие объемы газа еще в 2019 году, готовясь к переговорам с Россией по новому контракту. Кроме того, зима 2019−2020 гг. была теплой, что существенно снизило расход топлива.

По данным издания, крупнейшим импортером газа на Украине в прошлом году стала компания Евроэнерготрейд, которая закупила 1,252 млн кубометров газа. Кроме того, еще три компании импортировали объемы от 1,24 млн кубов до 748 млн кубов газа.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году группа компаний «Нафтогаз» добыла 13,45 млрд кубометров газа, что на 1% меньше, чем годом ранее, но при этом на 2% больше производственного плана.

Напомним, что в 2019 году, перед подписанием нового транзитного контракта с Россией, компания «Нафтогаз Украины» была реформирована в соответствии с требованиями европейского энергетического законодательства. В частности, у НАК забрали функции транзита и хранения газа, чем теперь занимается отдельная компания.