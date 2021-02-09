Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM В настоящее время государственный долг Нижегородской области составляет 70,3 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

По имеющейся информации, 59% от этой суммы приходится на государственные ценные бумаги, 40,7% — на полученные из федерального бюджета на кредиты, а оставшиеся 0,3% — на государственные гарантии.

Также стало известно о том, что с начала года госдолг Нижегородской области снизился на 15,2 млрд рублей или почти на 17,8%.

Отмечается, что это произошло благодаря досрочному погашению кредитов коммерческих банков. Сейчас в структуре государственного долга таких кредитов больше не имеется.