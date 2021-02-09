Киев, , 17:30 — REGNUM 69% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране в настоящий момент как «очень плохую» или «достаточно плохую».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и представленные сегодня, 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 26% оценили экономическую ситуацию как «не плохую и не хорошую», и лишь только 2% — как «хорошую» или «очень хорошую».

Социологи отмечают, что 43% опрошенных оценили уровень благосостояния их семей как «очень плохой» или «достаточно плохой», 46% — как «не плохой и не хороший», и всего 7% — как «хороший» или «очень хороший».

Центр Разумкова информирует, что исследование провели с 29 января по 3 февраля 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. В опросе участвовали 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2021 году экономическая ситуация в стране улучшится.

«Экономически будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет», — сказал он в одном из интервью в конце декабря.