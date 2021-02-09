Москва, , 17:26 — REGNUM В настоящее время не все регионы России хорошо укомплектованы гипермаркетами, и не все имеют развитый сервис по доставке товаров на дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил зампред «Партии Роста», гендиректор группы компаний Сергей Демин, комментируя решение правительства РФ призвать региональные власти к развитию малоформатной торговли.

«Малоформатная торговля будет востребована всегда. Не все регионы сегодня хорошо укомплектованы гипермаркетами, и не все имеют развитый сервис по доставке товаров на дом. В отдаленных районах чаще всего есть один продуктовый магазин и ярмарочные дни в выходные, когда можно купить продукцию расширенного ассортимента», — сказал Демин.

Кроме того, он подчеркнул, что российские потребители давно разделили рынки, маленькие магазинчики и гипермаркеты.

«В первых двух, как правило, представлен товар особого качества и ассортимента, третьи торгуют исключительно продукцией крупных отечественных и зарубежных производителей. Часто для того, чтобы приобрести фермерские продукты питания, качественные сезонные фрукты и овощи, покупатели приходят именно на рынок, — сказал Демин. — Говоря о балансе, стоит четко анализировать, где необходимы крупные магазины, а где малые павильоны. В региональных центрах, логично, нужно разместить большие сетевые супермаркеты, в отдаленных уголках с небольшой плотностью населения малые форматы торговых предприятий будут более актуальны».

Как подчеркнул Демин, России необходимы и те и другие торговые предприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин предложил, что в России следует упростить доступ продукции крестьянско-фермерских хозяйств на полки сетевых магазинов.

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