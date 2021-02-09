Москва, , 17:21 — REGNUM В России следует упростить доступ продукции крестьянско-фермерских хозяйств на полки сетевых магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил зампред «Партии Роста», гендиректор группы компаний Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что глава правительства РФ подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли.

«Форматов поддержки для предпринимателей может быть много. Во-первых, муниципальные рынки могут снизить стоимость аренды торгового места, а для льготных категорий, к примеру пенсионеров, сделать больше бесплатных мест для реализации продукции с собственного огорода. А контроль за распределением мест должен вести муниципалитет, — сказал Демин. — Арендаторам павильонов на коммерческих рынках и в торговых комплексах из средств бюджета разумно было бы предложить субсидии, пусть даже в ограниченном формате».

Это, как полагает Демин, расширило бы доступ к торговым точкам с хорошей проходимостью для большего числа предпринимателей.

«В качестве меры поддержки небольших производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса я бы еще выделил упрощение доступа их продукции на полки сетевых магазинов, — сказал Демин. — Ритейлеров можно обязать предоставлять 20−30% торговых пространств для товаров, прошедших проверку на качество, но сделанных, к примеру, не крупными агрохолдингами, а небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствами».

Разумеется, как подчеркнул Демин, договоры между компаниями не должны предусматривать никаких скрытых «вступительных» платежей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в крупных агломерациях РФ доступ к покупателям малых частных предприятий можно обеспечить с помощью ярмарок выходного дня и сельскохозяйственных рынков.

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