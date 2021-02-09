Москва, , 17:19 — REGNUM В России вытеснение рынков торговыми сетями ведет как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ рекомендовало регионам РФ поддержать развитие местных розничных рынков.

«В идеале розничные рынки сохраняют местное предпринимательство и дают доступ к покупателям для фермеров, местных мелкосерийных производителей, самозанятых, — сказал Земцов. — Торговые сети как монополисты могут снижать расценки на закупку местной продукции, не заинтересованы в работе с малыми поставщиками, предоставляют преференции по расположению на полках крупным поставщикам. При этом налоги торговые сети могут консолидированно платить по месту регистрации».

Иными словами, как пояснил Земцов, при приходе торговой сети местные производители зачастую лишаются рынка, а местные власти — налоговых поступлений.

«С другой стороны, одновременно с приходом крупных сетей может снижаться доля теневой экономики, а многие местные рынки контролируются местными монополистами, — уточнил эксперт. — Из-за указанных недостатков торговых сетей для местных экономик в европейских странах деятельность сетей регламентируется довольно жестко».

В качестве примера Земцов назвал Германию, где крупным торговым центрам запрещено располагаться в черте города, запрещено работать по выходным, когда открыты местные рынки и ярмарки.

«Это позволяет сохранять определенный баланс», — сказал Земцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли растет, хотя уже и не такими темпами, как в 2010-х.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионам РФ нужен баланс между рынками и торговыми сетями – эксперт