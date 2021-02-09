Москва, , 17:17 — REGNUM В крупных агломерациях РФ доступ к покупателям малых частных предприятий можно обеспечить с помощью ярмарок выходного дня и сельскохозяйственных рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ указало региональным властям на необходимость поддержки малоформатной торговли.

«Необходимо искать некий баланс между торговыми сетями и местными предпринимателями, не забывая о перечисленных проблемах, — сказал Земцов. — Но регионы очень разные. Есть регионы, в которых сохраняются проблемы с теневой экономикой, а есть регионы, в которых торговые сети уже поделили все рынки. Поэтому инструменты должны быть разные. Для крупных агломераций важно сохранять доступ к покупателям малых частных предприятий и фермеров».

Как полагает эксперт, этот доступ можно обеспечить через ярмарки выходного дня, сельскохозяйственные рынки, а также через введение ограничений на деятельность торговых сетей в выходные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вытеснение рынков торговыми сетями ведет как к положительным, так и к отрицательным последствиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист сравнил, как торговые сети и рынки РФ пострадали от пандемии

Читайте развитие сюжета: Без налогов и рынка: экономист оценил вред торговых сетей для регионов РФ