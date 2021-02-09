Москва, , 17:13 — REGNUM В России доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли растет, хотя уже и не такими темпами, как в 2010-х. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал призывы правительства РФ поддержать в регионах страны малоформатную торговую.

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"Постепенно сети супермаркетов, торговых центров, магазинов у дома вытесняют ларьки и рынки не только в крупных городах, но уже и в сельских районных центрах. Доля сетей в общем обороте розничной торговли растет, хотя уже и не такими темпами, как в 2010-х, так как наиболее перспективные ниши в городах уже заняты, а рентабельность в малых населенных пунктах невысока, — сказал Земцов. — Пострадала малоформатная торговля в период коронакризиса, когда сети сумели быстро наладить доставку продуктов, а рынки и ларьки из-за отсутствия денег и компетенций сделать этого не смогли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предлагаемые меры по развитию малоформатной торговли являются частью государственной поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса.

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