Москва, , 17:08 — REGNUM Меры по поддержке розничных рынков, о которых сообщило правительство РФ, могут сыграть важную роль в условиях коронакризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Максим Маркин.

«У потребителей должен быть выбор, где покупать товары, — сказал Маркин. — Более того, одни и те же люди пользуются разными торговыми форматами в зависимости от ситуации. Например, промышленные товары они могут покупать в сетевом магазине у дома, а в выходные дни приобретать фермерскую продукцию на рынке. Предлагаемые меры по развитию малоформатной торговли являются частью государственной поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. В условиях коронакризиса они играют важную роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маркин заявил, что цивилизованная малоформатная торговля — это нормальная общемировая практика.

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