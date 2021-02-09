Москва, , 17:07 — REGNUM В России рынки и ярмарки оказались вытеснены розничными сетями, но сейчас власти РФ пытаются возродить прежний формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Максим Маркин. Так он прокомментировал новость о том, что правительство рекомендовало регионам увеличить число рынков, ярмарок и других торговых объектов.

«В России малоформатная торговля начала стремительно развиваться в ранние 1990-е годы благодаря указу президента «О свободе торговли». В то время люди получили возможность реализовывать товары практически в любых местах. Мы все хорошо помним вереницы продавцов вдоль улиц и множество ларьков. Конечно, вскоре нормативно-правовая база ужесточилась, но цивилизованная малоформатная торговля в нашей стране так и не появилась, — сказал Маркин. — В конце 1990-х — начале 2000-х годов рынки и ярмарки были вытеснены современными розничными сетями, которые продают товары по сопоставимым ценам, но в более чистых и комфортных для покупателей условиях. Сейчас делается попытка возродить тот торговый формат, надеюсь, уже в цивилизованном виде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям правительства, места с наибольшей проходимостью нужно выделить тем продавцам, кто реализует продукцию с собственных огородов или хозяйств.

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