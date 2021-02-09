Москва, , 17:06 — REGNUM Цивилизованная малоформатная торговля — это нормальная общемировая практика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Максим Маркин. Так он прокомментировал новость о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал руководителей регионов помочь развитию малоформатной торговли.

«Цивилизованная малоформатная торговля — это нормальная общемировая практика. Например, во многих европейских городах мы можем встретить розничные рынки и ярмарки выходного дня, где местные фермеры реализуют свою продукцию, — сказал Маркин. — В предложенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным мерах также указан приоритет продавцов, которые торгуют тем, что вырастили на собственных огородах. Региональные власти должны обеспечить прозрачную формальную процедуру получения доступа к организуемым розничным рынкам и ярмаркам выходного дня».

Это, как пояснил Маркин, необходимо как для привлечения продавцов, так и для минимизации коррупционных рисков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что активное развитие розничных рынков чревато опасностью погрязнуть «в неконтролируемой, хаотичной торгово-ярмарочной деятельности со всеми присущими ей атрибутами — развалами, лотками и ларьками на каждом углу».

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