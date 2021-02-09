Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:59 — REGNUM Активисты из Нижнего Тагила Свердловской области добились пересмотра нормативов на вывоз мусора. Решение принял Апелляционный суд в Санкт-Петербурге, пишут СМИ.

Ответчиком выступала Региональная энергетическая комиссия. По данным Накануне.Ru, активисты посчитали, что установленные им нормативы сильно отличаются в большую сторону. Например, норматив был установлен на отметке 33,586 кг с человека в месяц, при этом их замер показал, что на одного гражданина приходится лишь 7,2 кг.

Также они посчитали, что справедливый тариф составляет 38,31 рубля с человека, а не 117,73 рублей. Суд ранее отказался удовлетворить их требования. Однако в Петербурге гражданам удалось добиться решения в свою пользу.