Ярославль, , 16:58 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев предложил коллегам составить обращение к главе региона по поводу возобновления работы кафе и ресторанов в ночное время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Гриднев Duma.yar.ru

На данный момент в Ярославской области действует коронавирусное ограничение, согласно которому кафе, бары и рестораны не работают после 23 часов. В ходе заседания комитета по экономической политике депутат облдумы предложил принять обращение к губернатору Дмитрию Миронову по отмене запрета.

«Лучше от областной думы обратиться к Дмитрию Юрьевичу (Миронову — ИА REGNUM) по поводу снятия ограничений работы кафе, баров и ресторанов в ночное время. Очень много обращений от предпринимателей с такими формулировками «Что у нас ночью коронавирус буянит, а днем нет?». Москва сняла ограничения, Санкт-Петербург тоже снял ограничения. Мы просто ярославских предпринимателей «садим в калошу». Они и так понесли огромнейшие убытки за период коронавируса. Какие-то послабления есть. Я считаю, что надо помочь. И мы как профильный комитет составили бы обращение. Это было бы замечательно», — заявил Константин Гриднев.

Другие депутаты поддержали коллегу на словах, предложив рассмотреть вопрос на пленарном заседании облдумы 16 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область сокращает ковидные койки