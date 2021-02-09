Ярославль, 9 февраля 2021, 16:58 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев предложил коллегам составить обращение к главе региона по поводу возобновления работы кафе и ресторанов в ночное время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На данный момент в Ярославской области действует коронавирусное ограничение, согласно которому кафе, бары и рестораны не работают после 23 часов. В ходе заседания комитета по экономической политике депутат облдумы предложил принять обращение к губернатору Дмитрию Миронову по отмене запрета.
Другие депутаты поддержали коллегу на словах, предложив рассмотреть вопрос на пленарном заседании облдумы 16 февраля.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область сокращает ковидные койки