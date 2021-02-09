Москва, , 16:30 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2021 года составило $9,4 млрд. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба Банка России.

В январе 2019 года профицит внешней торговли России составлял $13,4 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 29,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя во многом обусловлено сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов.

При этом указывается, что импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года.

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.

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