9 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 17:39 — REGNUM Резидентом Арктической зоны РФ стало АО «Первая горнорудная компания» с проектом разработки Павловского полиметаллического месторождения на Новой Земле. Проект интересный во всех смыслах, но один из них пока не «подсвечен». Это принципиально новый подход не только к разработке месторождений Арктики, но и ее освоению и жизнеобеспечению, ликвидации ЧС. Экологичный и культурный. Обеспечивает выполнение этой задачи баржа, на которой будут монтироваться модули «под задачу».

Игорь Семенов — исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» © Пресс-служба АО «Первая горнорудная компания»

Исполнительный директор Первой горнорудной компании Игорь Семенов считает, что баржа станет ключом к повышению эффективности месторождения. Новая Земля — суровая и непредсказуемая стройплощадка. Невозможность спрогнозировать график строительства, найти подрядчиков и зафиксировать сроки строительства отрицательно влияет на весь проект. Доставка по графику стройматериалов и оборудования на Новую землю — еще одна проблема, связанная с ледовой обстановкой и узким навигационным окном. Затраты на перевозку рабочих и материалов, ставки заработной платы при меньшей производительности работников в условиях Крайнего Севера, по мнению Игоря Семенова, увеличивают стоимость строительства на 50% и более. Доставка же баржи к архипелагу на буксире составит всего несколько недель.

У баржи как технического решения — большая перспектива: оно может стать типовым для Арктики. Главное преимущество — отходы производства не остаются на арктических пространствах, а накапливаются на барже и периодически удаляются. Баржа по прибытии на место немедленно готова к развертыванию и обеспечивает условия труда и эксплуатации оборудования. Баржи станут модульными — под решение конкретной задачи:

для разработки месторождений — с обогатительной фабрикой, энергетическим блоком, запасами топлива, жильем, вертолетный ангар и площадка, причальные сооружения, заполняемые балластные цистерны для посадки на грунт.

как плавучий энергоблок — энергоустановка, топливо, ремонтный цех, жилье, причал.

в целях Минобороны РФ — энергоустановка, жилье, боевой модуль, вертолетная площадка, причал.

для сбора и утилизации техногенных загрязнений на островах Арктики — жилье, цех с прессом, склад утилизированных отходов, лаборатории, причал.

для обеспечения коммунальных услуг в крупных поселениях Сибири и на побережье Ледовитого океана в случае ЧС и стационарно — водоочистка, ТЭЦ, запас топлива для нее, очистные сооружения для хозфекальных стоков, ремонтная мастерская и т.д.

Баржа с модулями горнообогатительной фабрики, энергетического блока, жилья — может стать типовым решением для освоения Арктики. © Пресс-служба АО «Первая горнорудная компания»

Баржи могут иметь заполняемые балластные цистерны — для посадки на мель в целях безопасности-устойчивости или оборудованы модулем выдвижных опор — в случае невозможности посадить ее на мель в месте временного базирования. Осадка барж должна позволять им заходить в сибирские реки. На них может устанавливаться модуль с вертолетным ангаром и площадкой. Баржа может иметь модуль причального оборудования и служить временным причалом.

Разработчиком проекта модульной баржи и ее модулей мог бы стать Росатом, так как время — деньги, и пока определится множество заказчиков, пусть появится один, затраты которого будут компенсированы в ходе реализации проекта. Строителем подобных барж могут стать северодвинские АО «ПО Севмаш» или СРЗ «Звездочка». Потенциальными заказчиками или арендаторами барж — дирекция Севморпути, Минобороны РФ, резиденты Арктической зоны — разработчики месторождений, правительства регионов Арктической зоны и Сибири, Минприроды РФ, энергетики.