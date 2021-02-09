Москва, , 16:17 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2021 года составил $8 млрд, сократившись на 12,1% по сравнению с январём прошлого года. Такие данные приводит 9 февраляя пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере $8,0 млрд ($9,1 млрд в сопоставимом периоде прошлого года) и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики», — говорится в сообщении.

Напомним, отток капитала из России за 2020 год составил $47,8 млрд, увеличившись боле чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Читайте подробнее: Отток капитала из России удвоился в 2020 году

Читайте развитие сюжета: Профицит внешней торговли России в январе сократился на 30%