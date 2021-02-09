Тверь, , 16:07 — REGNUM Детские сады, котельные, газовые сети — всего 38 объектов — было построено в рамках адресной инвестиционной программы в 2020 году в Тверской области. Итоги её реализации подвели на заседании правительства Тверской области, которое 9 февраля провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов — это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг», — отметил, подводя итоги, Игорь Руденя.

Больше всего объектов в рамках программы в регионе построено в сфере жилищно-коммунального хозяйства: новые котельные появились в ЗАТО Озерный, Рамешках и Нелидово, блочно-модульные котельные построены в нескольких социальных учреждениях. Введено в эксплуатацию более 74 км газовых сетей в девяти муниципалитетах — Ржеве, Осташковском городском округе, Калининском, Кимрском, Лихославльском и других районах. Завершена закольцовка сетей в районе поселка им. Крупской Твери для газификации площадки инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». В селе Ильинское Калязинского района построены водопроводные сети в, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению населенных пунктов Бежецкого района.

Детский сад Пресс-служба правительства Тверской области

Детские сады в рамках реализации адресной инвестиционной программы в 2020 году введены в строй в микрорайоне «Южный» Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. Всего появилось 350 новых дошкольных мест. В Сонково построен многофункциональный спортивный зал.

В числе ключевых объектов дорожного хозяйства в рамках реализации программы — реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, в 2021 году работы продолжатся. Также за прошлый год построены объекты туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: пешеходный мост через р. Дойбица в Завидово, реконструирована дорога в Калязине. Сейчас продолжается создание инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье р. Шоша в Конаковском районе.

В 2020 году проекты в рамках АИП реализовывались в 27 муниципальных образованиях. Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.