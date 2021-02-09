Челябинск, , 16:07 — REGNUM Ещё в нескольких маршрутках Челябинска в марте подорожает проезд. Об этом сообщает городское управление транспорта.

Уведомления об изменении тарифов с 5 марта подали такие перевозчики, как «Консул» и «Челябинское такси». На маршрутах №№ 112 «Приборостроителей — ЮУрГУ», 75 «посёлок Фатеевка — Бейвеля», 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт» и 92 «посёлок Сухомесово — ЧМК» цена проезда поднимется с 25 до 28 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о повышении тарифа с 1 марта чиновников уведомили ещё двое перевозчиков, обслуживающих три маршрута.