Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложено создать единую интеллектуальную транспортную систему (ЕИТС), которая позволит значительно снизить нагрузки на дороги петербургской агломерации, а также сделать акцент на развитии железнодорожных перевозок. Транспортная стратегия Петербурга и Ленобласти будет доработана.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба Смольного, об этом стало известно во время заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Проводивший его заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассмотрел комплексный план, который включает в себя, в первую очередь, продолжение строительства метро и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, известна еще как ВСД), а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, и посоветовал его доработать в ближайшие месяцы.

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Кроме того, федеральный чиновник предложил властям двух регионов создать единую интеллектуальную транспортную систему, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами.

«Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10−15%», — пояснил Марат Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что одной из ключевых точек роста для развития Санкт-Петербургской агломерации является железнодорожный транспорт.

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Отметим, что Смольный также планирует увеличить долю внутригородских пассажирских железнодорожных перевозок, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть. Совместно с РЖД и правительством Ленинградской области в настоящий момент прорабатываются проекты, которые повысят транспортную доступность густонаселённых и развивающихся территорий области.

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