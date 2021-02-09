Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, с утра цены на нефть, обновив на вчерашней вечерней сессии годовые максимумы, продолжили рост, который к середине дня начал выдыхаться, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В итоге ко второй половине дня цена Brent выросла только на 0,12%, до $60,49 за баррель, а цена WTI смогла вырасти всего лишь на 0,02%, до $57,89 за баррель.

Рост происходит на фоне многих факторов — массовой вакцинации населения разных стран и росте спроса в Китае. В нефтяной компании Royal Dutch Shell считают, что спрос на нефть в Китае восстанавливается до докризисных уровней.

Теперь, если цена сорта Brent сегодня закрепится выше $60 за баррель, далее она может пройти в коридор в $63−64 за баррель.

Если не сможет, то будет колебаться в коридоре в $58−60 за баррель. На сегодня прогноз по цене Brent составит $60−61 за баррель», — полагает эксперт.

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