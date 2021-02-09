Москва, , 15:58 — REGNUM В настоящее время в России очень остро стоит вопрос доступа к потребителю самих производителей — фермеров, крестьянских хозяйств и небольших производств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал идею премьер-министра РФ Михаила Мишустина о необходимости оказать содействие развитию в РФ рынков и ярмарок.

«Вопрос доступа к конечному потребителю непосредственных производителей — фермеров, крестьянских хозяйств, небольших производств — стоит очень остро. Отсюда возникает потребность в организации рынков, ярмарок, ярмарок выходного дня и т. п. Однако остается опасение, не погрязнем ли мы, как это было в 1990-е годы, в неконтролируемой, хаотичной торгово-ярмарочной деятельности со всеми присущими ей атрибутами — развалами, лотками и ларьками на каждом углу, сомнительного вида шатрами и палатками, отсутствием контроля качества и финансового учета», — сказал Завьялов.

По его словам, есть хороший европейский опыт, когда собственники торговых площадей обязаны предоставлять по льготной ставке площади местным производителям.

«В некоторых странах Восточной Европы можно встретить картину, когда при входе в крупный супермаркет располагается фермерская лавка местного производителя, — рассказал эксперт. — Также в ЕС есть опыт региональных властей, обязывающих крупные сети предоставлять место на полках местным товаропроизводителям. Это способствует не только конкуренции, но и расширению ассортимента и повышению качества продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России борьба с торговыми павильонами зачастую велась так, что гражданам не предлагали никаких альтернатив, что в итоге оборачивалось снижением количества объектов малоформатной торговли.

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