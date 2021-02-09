Киев, 9 февраля 2021, 16:02 — REGNUM В январе 2021 года авиационный трафик сократился на 54,2% в сравнении с январём 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух».
В организации отметили, что количество внутренних рейсов сократилось до 1356 или на 23,9%, международных рейсов — до 4624 или на 59,9% меньше, а транзитных — до 3862 или на 52,8%.
Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак выразил надежду на восстановление авиаперевозок после массовой вакцинации и снятия карантинных ограничений на Украине и в других странах мира.
Напомним, в 2020 году авиационное движение над Украиной сократилось на 57,6% в сравнении с 2019 годом.
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