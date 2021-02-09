Киев, , 16:02 — REGNUM В январе 2021 года авиационный трафик сократился на 54,2% в сравнении с январём 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух».

Табло в украинском аэропорту Mtu.gov.ua

"Общее количество выполненных в январе 2021 года полётов в воздушном пространстве Украины, которое «Украэрорух» обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 9842 рейса. Это на 54,2% меньше по сравнению с объёмом полётов в январе прошлого года», — сказано в сообщении.

В организации отметили, что количество внутренних рейсов сократилось до 1356 или на 23,9%, международных рейсов — до 4624 или на 59,9% меньше, а транзитных — до 3862 или на 52,8%.

Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак выразил надежду на восстановление авиаперевозок после массовой вакцинации и снятия карантинных ограничений на Украине и в других странах мира.

Напомним, в 2020 году авиационное движение над Украиной сократилось на 57,6% в сравнении с 2019 годом.

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