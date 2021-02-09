Сеул, , 16:06 — REGNUM По итогам 2020 года Южная Корея заняла пятое место в мире по объёму рынка электронной коммерции (e-commerce). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea SMEs and Startups Agency.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году объём рынка электронной коммерции Южной Кореи составил $104,1 млрд, что на 19,5% больше, чем в 2019 году.

Известно, что в топ-5 вошли: Китай ($2,8 трлн), США ($709,8 млрд), Великобритания и Япония. В первой десятке также оказались Германия, Франция, Индия, Канада и Испания.

Электронная коммерция — это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.