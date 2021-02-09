Москва, , 15:48 — REGNUM В России борьба с торговыми павильонами зачастую велась так, что гражданам не предлагали никаких альтернатив, что в итоге оборачивалось снижением количества объектов малоформатной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал российским регионам содействовать развитию малоформатной торговли.

«Еще в конце 2019 года в рамках стратегии развития торговли обсуждались вопросы создания комфортной среды для граждан и предпринимателей через развитие разноформатной торговли, — отметил Завьялов. — В частности, думали о возрождении уличной торговли, создании пешеходных торговых улиц и строительстве специальных торговых галерей. Так сложилось, что во многих регионах и городах малый бизнес существует исключительно в сфере торговли».

При этом, как отметил эксперт, предприниматели часто жалуются на то, что выход на конечного потребителя крайне затруднен: стационарная торговля либо занята крупными федеральными сетями, либо прибыли от торговли не хватает на владение стационарным объектом недвижимости или его аренду.

«Развитие цивилизованных торговых центров было призвано решить проблемы хаотичной торговли, однако аренда площадей в ТЦ по карману далеко не всем предпринимателям, — сказал Завьялов. — Во многих крупных городах последние годы успешно вели борьбу с торговыми павильонами, которые, с одной стороны, давали предпринимателям доступ к местам высокой проходимости, а с другой — откровенно портили городской ландшафт. Взамен никаких альтернатив снесенным объектам обычно не предлагалось, что также привело к сокращению объектов малоформатной торговли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал о том, что в России у рынков есть ряд преимуществ перед супермаркетами.

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