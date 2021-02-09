Подгорица, , 15:47 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что китайские инвесторы заинтересованы в продолжении строительства автомагистрали до порта Бар. Такое заявление он сделал на девятом саммите лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы, который проходит в режиме онлайн.

«Внимательно прислушиваясь к китайским инвесторам, становится ясно, что есть желание продолжить сотрудничество по строительству автомобильной дороги через Черногорию до порта Бар, а также развитию логистической и промышленной зоны в его окрестностях. Такой проект придаст мощный импульс более быстрому восстановлению экономики в период после коронавируса и соединит Черногорию с соседними странами», — заявил Джуканович.

Он не уточнил, как будет финансироваться проект продолжения строительства автострады, учитывая, что Черногория уже имеет чрезмерную задолженность перед китайским EXIM банком за участок Смоковац-Матешево в размере более 800 миллионов евро.