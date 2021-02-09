Москва, , 15:44 — REGNUM По итогам 2020 года экспорт легковых машин из России составил 65 тыс. единиц — на 41,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС).

За год из страны было вывезено легковых машин на общую сумму 986,9 млн долларов (73,01 млрд рублей). При этом в декабре из России вывезли 6,8 тыс. машин (+1% к ноябрю) на сумму 115,8 млн долларов (8,57 млрд рублей).

Что же касается экспорта грузовых машин, то он в 2020 году снизился на 17,7%, до 12,2 тыс. единиц на общую сумму 324 млн долларов (23,99 млрд рублей). Из них 1,6 тыс. грузовых автомобилей на сумму 45,8 млн долларов (3,39 млрд рублей) были вывезены из РФ в декабре 2020 года.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году импорт легковых машин в РФ составил 243,2 тыс. машин, что на 19,7% меньше, чем в 2019 году.

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