Москва, , 15:33 — REGNUM В России у рынков есть ряд преимуществ перед супермаркетами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти страны помочь развитию малоформатной торговли.

«Очевидно, что формат ярмарочно-базарной торговли пользуется спросом у населения, — отметил Колганов. — И главным образом для покупки плодоовощной продукции. Частично там еще продают мясо-молочную продукцию, но в значительно меньших масштабах. И соответственно это канал сбыта не для всего мелкого и среднего бизнеса, а только для производителей и торговцев сельскохозяйственной продукции. Причем очевидно, что этот формат торговли доступен только для пригородных хозяйств. Либо для торговли продукцией относительно длительного хранения. Той же самой плодоовощной продукцией на московских рынках торгуют не фермеры, а люди, которые закупаются на оптовых базах».

Иными словами, как пояснил Колганов, рынок — это более социально полезное явление.

«По сравнению с супермаркетом у рынка есть два преимущества. Там есть возможность поиграть ценами. Иногда на рынке продукты дороже, чем в супермаркете, а иногда дешевле. И во-вторых, на рынке больше возможность выбора. Торговцы на рынке, как правило, сортируют продукцию и там можно выбрать существенно легче, чем в супермаркете. Плюс на рынке издержки содержания торгового места существенно меньше, чем в супермаркете», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что если в России снова начать развивать малоформатную торговлю, то опять возникнут проблемы и с качеством продукции, и с ее ценами, и с налогами.

Читайте ранее в этом сюжете: Низкое качество и высокие цены: Мишустину напомнили, чем опасны рынки