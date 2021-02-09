Загреб, , 15:29 — REGNUM Согласно предварительным данным Центрального статистического бюро Хорватии, экспорт товаров в 2020 году составил 14,8 миллиарда евро, что на 2,9 процента меньше, а импорт упал на 8,1 процента до 22,75 миллиарда евро.

Дефицит внешней торговли составил 7,96 млрд евро.

В страны Евросоюза было экспортировано товаров на 10,3 миллиарда евро, что на 1,1 процента меньше, чем в 2019 году.

В то же время экспорт в страны за пределами ЕС упал на 6,6 процента, до 4,5 миллиарда евро, сообщает портал Seebiz.

Стоимость товаров, импортированных из стран-членов ЕС, упала в прошлом году на 9,3 процента, до 18,2 миллиарда евро, по сравнению с предыдущим годом, а стоимость импорта в Хорватию из стран, не входящих в ЕС, снизилась на 7,5 процента, до 4,5 миллиарда евро.