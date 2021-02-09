Москва, , 15:32 — REGNUM По итогам 2020 года импорт легковых машин в РФ составил 243,2 тыс. единиц — на 19,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС).

За год в страну было ввезено легковых машин на общую сумму 5,42 млрд долларов (401,22 млрд рублей). При этом в декабре в Россию ввезли 28,9 тыс. машин (+0,2% к ноябрю) на сумму 676,1 млн долларов (50,05 млрд рублей).

Что же касается импорта грузовых машин, то он в 2020 году снизился на 19,4%, до 24,1 тыс. экземпляров общей стоимостью 1 млрд 198,1 млн долларов. Из них 3,5 тыс. грузовых автомобилей на 164,8 млн долларов (12,2 млрд рублей) были ввезены в РФ в декабре 2020 года.

Напомним, по данным ФТС, за 11 месяцев 2020 года импорт легковушек в РФ составил 214 тыс. машин. Это на 22,5% меньше, чем за такой же период 2019 года.

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