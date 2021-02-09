Уфа, , 15:30 — REGNUM Машиностроительный кластер федерального масштаба намерены создать в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По словам Хабирова, 9 февраля он провёл встречу с генеральным директором «КамАЗ» Сергеем Когогиным, на которой была рассмотрена работа заводов концерна, работающих в регионе.

Глава Башкирии подчеркнул, что результаты работы нефтекамского «НЕФАЗ» и Туймазинского завода автобетоновозов в 2020 году можно оценить, как очень хорошие. Выручка «НЕФАЗа» в прошлом году составила 27 млрд рублей, это в более чем в два раза больше показателя 2018 года. Завод производит современные автобусы и электробусы и поставляет их в регионы РФ и СНГ, сообщил Хабиров.

«Конечно же, и Башкортостан не останется без новых моделей. Это низкопольные автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе», — сообщил он.

Хабиров также сообщил, что в течение нескольких лет в Нефтекамске начнут реализовывать несколько инвестиционных проектов по обновлению производства автобусов, прицепной и самосвальной техники. А на заводе в Туймазах планируют значительно расширить ассортимент выпускаемой спецтехники.

Глава республики подчеркнул, что очень важным вопросом является подготовка высококлассных специалистов для реализации новых проектов.

«Поэтому с сегодняшнего дня начинаем изучение кадрового потенциала и учебно-технической базы на западе республики, где в течение нескольких лет появится полноценный машиностроительный кластер федерального масштаба», — сообщил он.

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