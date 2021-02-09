Москва, , 14:55 — REGNUM Нельзя сказать, что в России полностью проиграна борьба с бедностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание лидера «Справедливой России», депутата Государственной думы Сергея Миронова, который сказал, что в России «полностью проиграна борьба с бедностью».

«Миронов проснулся под выборы. Что-то я не слышал в прошлом или в позапрошлом году таких резких высказываний от «Справедливой России». У них довольно низкий рейтинг. Им требуется некая предвыборная риторика. Нельзя сказать, что борьба с бедностью проиграна. У нас пенсии растут быстрее, чем инфляция. Это небольшой рост, но он есть. И говорить о том, что все пропало, это риторика, которая не выдерживает минимальной критики, — возмутился Зубец. — Сейчас появилась информация, что правительство РФ приготовило почти 500 млрд, которые пойдут на социальные программы поддержки наиболее нуждающихся. Людей с наименьшим уровнем доходом».

При этом экономист подчеркнул, что существует несколько способов подсчета количества бедных.

«Есть бедность субъективная, когда люди, считающие себя бедными, таковыми и признаются. Есть бедность пороговая: если доход человека оказывается ниже какого-то порога, то его признают бедным. И есть еще один подход, когда бедность устанавливается в процентах от медианного дохода: например, если у вас доход меньше половины медианного дохода по стране, то вы считаетесь бедным, — сказал Зубец. — Порог бедности в РФ проходит на уровне 25−35 тыс. рублей в месяц. По факту для того, чтобы в стране было меньше бедных, надо поднимать нижний пороговый уровень бедности. То есть все пенсии должны быть подняты до 25 тыс. рублей, как и минимальные заработные платы, чтобы люди получали не меньше 25 тыс. рублей. Это будет реальный вклад в борьбу с бедностью».

Но, как пояснил Зубец, в настоящее время у правительства России на это нет денег.

«А финансировать эту историю за счет долга они не хотят, так как боятся 1998 года. А развивать экономику у них не получается», — подчеркнул Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что будущее России зависит от способности создать новый средний класс, а пока что борьба с бедностью проиграна.

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