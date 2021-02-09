Подгорица, , 14:34 — REGNUM Над возобновлением поставок черногорского вина на российский рынок работают не только черногорские и российские власти, но и представители высших кругов Сербии, в частности, президент Александар Вучич, пишет издание Pobjeda.

По данным издания, представители «Демократического фронта» также участвуют в переговорах между сербским государственным руководством, компанией Plantaže и Россией.

Источник издания сообщил, что необходимо согласовать продажу вина на сумму 3 миллиона евро.

Экспорт вина на российский рынок был запрещен четыре года назад, когда Черногория вместе со странами ЕС ввела санкции против 177 физических и 48 юридических лиц в России.

После этого Роспотребнадзор признал черногорские вина не отвечающими стандартам.