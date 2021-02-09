Москва, , 14:32 — REGNUM Меры поддержки экономики будут продолжены в 2021 году, но она должна носить адресный характер. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Считаем важным продолжить дальше реализацию адресных мер, но при этом подчёркиваем, что меры нужно продолжать именно на адресной основе — там, где бизнес действительно до сих пор сталкивается с ограничениями», — заявил Решетников.

«Основной акцент — это возврат к нормальному регулированию, к нормальной жизни и поэтапный выход из той системы специальных условий антикризисных, которые сейчас во многом работает наша экономика», — указал он.