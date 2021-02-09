Москва, , 14:23 — REGNUM Возможность добровольно отказаться от онлайн-переводов денежных средств должна быть в перечне услуг российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя соответствующие предложения, обнародованное Общероссийским народным фронтом, она пояснила:

«Вполне вероятно, что она могла бы уберечь граждан, которые не пользуются функцией переводов, от мошеннических действий. Но сказать, что такое нововведение станет панацеей нельзя. Злоумышленники пользуются массой способов обокрасть граждан — онлайн-переводы не единственный их инструмент.

Они и по квартирам ходят, и звонят с навязчивыми уговорами снять наличные и положить на «запасной» счет. Поэтому для того, чтобы обезопасить старшее поколение и других граждан, которые могут попасть в неприятную ситуацию, требуется иной подход.

Я бы предложила вести более активную разъяснительную работу — в банках, в МФЦ, при помощи социальных роликов, федеральных телеканалов и программ, направленных на целевую аудиторию. Ведь предупрежден — значит вооружен. А у нас на сегодняшний день таких предупреждений откровенно мало».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее активисты проекта проект ОНФ «За права заемщиков» заявили, что количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.

В ЦБ «Известиям» заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финуслугами.