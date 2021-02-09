Москва, , 14:01 — REGNUM При введении программы льготной ипотеки под 6,5% был допущен ряд ошибок, связанных, в частности, с вопросом доступности такой ипотеки в ряде регионов. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Для продолжения, я считаю, крайне важным и крайне краеугольным (является то, что) при продолжении надо учитывать локальную ситуацию на рынках труда. Не только уровень цен, но и в связи с заработными платами, в связи с тем, а кому конкретно доступна эта ипотека», — заявил Решетников.

«У нас зачастую средняя заработная плата складывается из верхнего дециля, когда небольшая группа лиц с большими доходами вытягивает её вперёд, но на доступности, на социальной справедливости это никак не (отражается)», — указал он.

Решетников отметил, что в целом программа оказалась крайне эффективной, поддержав инвестиции в строительном секторе, но в ряде субъектов она вызвала локальные перегревы рынка.

«Особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, Министерство строительства разбирается. Зачастую цены были крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность, есть заинтересованность строить, и в то же время наибольшим бенефициаром выступили крупные города», — пояснил министр.