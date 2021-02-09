Рязань, , 14:06 — REGNUM Снизить налоговую ставку для организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения, поручил 9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов. Пониженный с 1,5% до 1% коэффициент предложено ввести на два года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году регион оказался в числе десяти российских субъектов, которые смогли сохранить положительную динамику товарооборота в условиях пандемии — рост торговли в Рязанской области составил 0,5%. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 14,5%, обрабатывающая промышленность показала рост на 7,1%, промышленность — на 6,3%. Власти намерены продолжить поддержку бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса. Для этого для организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения, будет снижена с 1,5% до 1% налоговая ставка.

«Пониженную ставку предлагаю установить на два года, то есть на 2021 и 2022 годы. Кроме того, для организаций потребительской кооперации, которые занимаются развозной торговлей, обеспечивают жителей малонаселённых и отдалённых населённых пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости, дополнительно прошу проработать возможность снижения ставки до 0,8%», — поручил губернатор.

Правительству Рязанской области также поручено рассмотреть вопрос о снижении на 2021 год налоговой ставки с 2% до 1,75% для объектов, облагаемых по кадастру.