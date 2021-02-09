Москва, , 13:46 — REGNUM Рост объёма ипотечных кредитов — это не какой-то рост непосредственно выданных кредитов, это рост в январе 2021-ого по сравнению с январем 2020-го, заявил корреспонденту эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Относительно второй половины 2020 года показатели января, в целом, были прогнозируемы и держатся на одном уровне. Что касается общего спроса без привязки к месяцам, то все совершенно очевидно — снижение ключевой ставки на 2% до 4,25% и запуск программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% и ниже.

Масштабное снижение ставок по ипотеке крайне маловероятно. Возможно, ключевая ставка ЦБ в течение года опустится до 4%, но большого влияния на ипотеку это не окажет — процентные ставки скорректируются на ту же величину.

Но средняя ставка может подрасти за счет закрытия программы льготной ипотеки, поскольку она превратилась из социальной в спекулятивную, спровоцировав рост цен на недвижимость на 15−30% в зависимости от региона.

Все топовые застройщики России закончили год с рекордной прибылью. У каких-то компаний рост составил около 30%, некоторые девелоперы при одинаковых объемах продаж в 2019 и 2020 году получили около 15% дополнительной прибыли за счет увеличения стоимости квадратного метра.

Локдаун во всем мире привел к росту цен на железо, сталь и арматуру, что также внесло вклад в удорожание жилья.

Спрос на недвижимость уже начал падать: так, в январе в Москве было заключено на треть меньше сделок, чем в январе 2020-ого года. Поэтому если в первой половине года за счет льготной ипотеки можно ждать минимального роста, то после окончания программы начнется постепенная коррекция цен.

Представляется, что по итогам текущего года цены на жилье либо останутся на тех же уровнях, что и в конце 2020 года, либо незначительно, на 1−2%, просядут с дальнейшей коррекцией в 2022 году», — дал прогноз эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

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