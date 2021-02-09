Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области правительство установило величину прожиточного минимум на 2021 год. В расчете на душу населения показатель составляет 9938 рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Прожиточный уровень для трудоспособного населения утвержден на уровне 10 602 рублей; для пенсионеров — 9020 рублей; для детей — 10 417 рублей.

Напомним, что теперь величина прожиточного минимума устанавливается не поквартально, а сразу на год. Это означает, что показатель не изменится до 2022 года.

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