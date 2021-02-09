Томск, , 13:26 — REGNUM Ограничения по времени работы общепита сняты в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в областной администрации.

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов с 10 февраля. Ранее они имели право работать до 00:00 по местному времени.

По словам Жвачкина, эпидобстановка в регионе позволяет принять такое решение.

«Ещё одна причина принятого решения — желание молодёжи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника (с 8 февраля — прим. ИА REGNUM) наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью», — отметил губернатор.

При этом, по его словам, учреждения общепита должны строго соблюдать все установленные эпидправила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 9 февраля выявлено 29 036 носителей коронавируса, выздоровели 26 333 человека.

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