Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Транзит газа в Калининград через литовскую территорию приостановлен по просьбе Газпрома. Об этом сообщил 9 февраля оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

В компании пояснили, что в Калининград газ поступает транзитом через Белоруссию и Литву. Компания «Газпром», не называя причин, накануне попросила приостановить передачу топлива.

Из Белоруссии в Литву газ поступает в обычном режиме, добавили в Amber Grid. Соглашение с Газпромом о транзите в Калининград действует до конца 2025 года, газ поступает на условиях формулы «качай или плати».