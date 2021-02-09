Москва, , 13:12 — REGNUM На финансовых рынках 9 февраля продолжается состояние повышенной склонности к рискам в ожидании восстановления экономического роста на фоне масштабной вакцинации, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индикаторы данных настроений — фондовые индексы — поднимаются 9 февраля на 0,6−2,5%. С прогнозированием увеличения спроса на ресурсы цена нефти приближается к рубежу $61 за баррель Brent.

С другой стороны, доллар как «защитный» актив менее востребован на валютном рынке. Он подвержен давлению и вследствие противоречивых данных о восстановлении рынка труда в США.

Данные обстоятельства предопределяют поддержку и для российского рубля в последние дни. Кроме того, инвесторы ожидают размещение 10 февраля новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ).

Если объём их предложения Минфином РФ окажется больше предполагаемого, это также может повысить спрос на рубль.

В то же время препятствием для его значимого укрепления по-прежнему остаётся геополитическая напряжённость и антироссийская санкционная риторика Запада.

Соответственно, есть вероятность сохранения курса рубля сегодня в текущем техническом диапазоне Диапазон колебаний курса может составить 73,60−74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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