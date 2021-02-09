Москва, , 13:03 — REGNUM Компании, которые зарегистрированы в офшорах, не получают мер адресных мер господдержки, но по программам поддержки занятости некоторые такие меры на них также распространяются. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Там, где мы с крупными компаниями работаем адресно — это безусловно. Там, где мы поддерживаем субъекты малого и среднего бизнеса, или крупные компании через банки — там у нас такого запрета на сегодняшний момент нет», — заявил Решетников.

В то же время в правительстве исходят из того, что в отношении последней из перечисленных групп меры поддержки — как правило, субсидирование процентных ставок, — привязаны к сокращению занятости, указал министр.

«Если структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, мы абсолютно сознательно на это время пошли на то, чтобы таким компаниям помочь при условии, что они сохраняют рабочие места. Потому что в конечном итоге, цель наших программ — это поддержать занятость и заработные платы людей», — указал он.

«Здесь мы помогаем не собственникам, здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы», — подчеркнул Решетников.

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