Новосибирск, , 13:02 — REGNUM На потребительском рынке Новосибирской области в январе 2021 года цены по сравнению с декабрём 2020 года выросли на 0,4%: на продовольственные товары — на 0,7%, непродовольственные - на 0,5%. Индекс цен на услуги снизился на 0,5%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так виноград подорожал на 29,7%, капуста - на 10,1%, помидоры — на 9,4%, свекла — на 9,2%, морковь — на 8,9%, чеснок — на 8,6%, картофель — на 8,4%, лук - на 8%. Также выросли цены на мороженые кальмары — на 9,8%, конфеты, глазированные шоколадом — на 8,8%, шоколад — на 7,1%, кетчуп — на 7%, игристое вино — на 6,7%, консервированные овощи — на 6,4%, национальные сыры — на 6,2%, майонез — на 5,8%, пакетированный черный чай — на 5,5%, макаронные изделия, шлифованный рис и сухие супы в пакетах — на 4,8%, нежирный творог — на 4,5%.

В то же время, снизились цены на апельсины — на 13,1%, лимоны — на 6,2%, огурцы - на 5%.Снижение цен отмечено также на стерилизованное молоко — на 9,2%, вареную колбасу - на 4,9%, пряники - на 4%, зефир, пастилу — на 3%, гречневую крупу и мед — на 2,9%, манную крупу — на 2,8%, черный чай и растворимый кофе — на 2,7%, сливки и йогурт — на 2,6%.