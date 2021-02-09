Норильск, Красноярский край, , 12:57 — REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) построят в городе Норильске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в пресс-службе компании «Норникель».

Завод по производству СПГ появится на территории бывшего Никелевого завода. В компании подчеркнули, что СПГ будут производить для перевода тяжёлой карьерной техники на двухтопливное потребление (дизтопливо + сжиженный природный газ).

Сейчас специалисты разрабатывают общие технические решения завода. Параллельно карьерные самосвалы будут переоборудованы для работы в двухтопливном режиме. Проведение испытаний запланировано на второе полугодие 2021 года. Под работу в двух режимах модернизируют двигатели четырёх карьерных самосвалов БелАЗ.

В компании утверждают, что применение новой технологии позволит существенно сократить выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксида и диоксида серы, углерода (сажи). Снизятся затраты на топливо для карьерной техники, сократится себестоимость перевозки одной тонны вскрыши/руды.

По результатам испытаний будет рассматриваться решение о переоборудовании всего парка самосвалов, используемых при разработке карьера. Это около 30 машин. Также будет рассматриваться решение о переоборудовании карьерных самосвалов, задействованных на других масштабных проектах.

В перспективе реализация проекта перевода тяжелой техники на двухтопливный режим позволит снизить расходы на завоз, хранение и распределение моторного топлива. Стоимость произведенного в Норильске СПГ ожидается в 2,5 раза ниже стоимости завозного дизтоплива.

Стоимость переоборудования одного самосвала — около 11 млн рублей. Планируется, что завод по производству СПГ будет построен с января 2022-го по март 2023 года.

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